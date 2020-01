Mugnano, blitz dei carabinieri alle poste: arrestata donna 49enne

Mugnano. Blitz dei carabinieri, arrestato 49enne di Casadrino. A Mugnano di Napoli i carabinieri della sezione radiomobile di Marano hanno arrestato per falsa attestazione a p.u. e possesso di documenti contraffatti R.V., 49enne di Casandrino già nota alle forze dell’ordine.

Mugnano, carabinieri arrestano donna alla posta

La donna si è recata presso le poste di via San Lorenzo e ha chiesto di poter sottoscrivere un libretto di risparmio a suo nome. Peccato per lei che il personale dell’ufficio postale – insospettito – ha chiamato il 112. Arrivati, i carabinieri hanno constatato la falsità della carta di identità della donna che durante gli accertamenti forniva ai militari anche false generalità. Arrestata, la 49enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.