Uccide madre e fratelli, poi va scuola come se non fosse successo nulla

Uccide la madre e i suoi fratelli, poi va a scuola come se non fosse accaduto nulla. Landon Durham, un ragazzo di 16 anni di Munford (in foto), in Alabama, ha ucciso la mamma e i suoi fratelli minori, due gemelli, per cause che sono ancora da accertare.

I tre sono stati trovati morti nel loro appartamento uccisi da numerose coltellate. L’adolescente, come riporta il Daily Mail, è stato arrestato mentre si recava a scuola.

A lanciare l’allarme sarebbe stato un vicino di casa, ma quando la polizia è giunta sul posto ha trovato i due ragazzi e la donna sul pavimento coperti di sangue. Per loro non c’è stato nulla da fare e ora l’autopsia potrebbe fare chiarezza anche sulla dinamica e i tempi del delitto.

L’intera comunità è scioccata dall’accaduto, tutti hanno definito la famiglia come persone affettuose e rispettose, mai nessuno avrebbe potuto pensare che il ragazzo potesse essere capace di un gesto simile. Landon si trova ora in carcere e al processo verrà giudicato allo stesso livello di un adulto.