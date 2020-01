Incidente a Follonica, auto si schianta contro guardrail: morto 54enne di Acerra

Un drammatico incidente si è verificato ieri notte, 24 gennaio 2020, lungo l’Aurelia, a Follonica (Grosseto). Il bilancio è di un morto e un ferito. A perdere la vita è Alessandro Laudando, 54 anni, fratello del conducente, 55 anni, entrambi residente ad Acerra.

I due fratelli si trovavano nella stessa auto: l’autista, 55 anni, ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro il guard rail del viadotto, schiantandosi infine contro una cuspide.

L’autista ferito è stato portato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Inutili i tentativi di rianimazione per il 54enne, che è morto sul colpo. Il centro operativo della Polstrada della Toscana ha ricevuto la segnalazione dell’incidente da un’automobilista. Sul posto sono giunte più pattuglie della polizia stradale di Grosseto. La strada è stata chiusa a Follonica Nord con rientro a Follonica Est, in direzione Sud, per permettere i rilievi.