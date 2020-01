Roma. Incidente sul raccordo, scontro moto-tir: un morto

Incidente mortale questa mattina: a perdere la vita un motociclista. Lo schianto è avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma al chilometro 39.4, in corrispondenza dello svincolo per via Tuscolana.

La vittima è deceduta a seguito dell’impatto tra la sua moto e un tir. Lo comunica l’Anas. Si registrano code in carreggiata interna dall’Eur alla Tuscolana. L’incidente è stato segnalato intorno alle 9.00 di oggi, venerdì 24 gennaio. Sul posto sono intervenuti i poliziotti, gli operatori del 118 e le squadre Anas che si stanno occupando della viabilità. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro che è morto sul colpo e di cui ancora non sono note le generalità.

“Sul Gra code in carreggiata interna a causa di un grave incidente avvenuto in corrispondenza dello svincolo Tuscolana”, il tweet di Roma Mobilità alle 9,14. Alle 10,20 l’Anas comunica che l’incidente è stato risolto e che il traffico è nuovamente regolare sul Raccordo. Segnalato da Astral Infomobilità un altro incidente sul Raccordo: “Incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma al chilometro 64.700. traffico rallentato con code sulla carreggiata esterna, dall’Aurelia alla Pisana. I veicoli coinvolti sono stati spostati sulla corsia di emergenza”. Astral Infomobilità , segnala traffico molto intenso anche sull’autostrada Roma-Fiumicino all’altezza dell’innesto col Gra in direzione dell’Eur, a causa di un incidente.