Campania. Auto contro tir, tragico scontro sulla Telesina: muore 45enne

Campania. Tragico incidente sulla Telesina, muore 45enne. Il terribile scontro è avvenito nel primo pomeriggio lungo la Telesina, all’altezza dell’uscita di Solopaca. A perdere la vita un uomo, sembrerebbe di 45 anni, nell’impatto tra la sua auto, una Fiat Uno vecchio modello, e un camion che veniva dal senso opposto.

Incidente mortale sulla Telesina

Sul posto immediatamente i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’autista della vettura. Giunti sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale. Illeso, invece, il guidatore del camion. Disagi per quanto riguarda la viabilità con ben 4 chilometri di coda.