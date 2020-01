Incidente mortale sulla circumvallazione esterna: Antonio muore a 24 anni

Incidente mortale questa sera lungo la circumvallazione esterna. Un giovane, a bordo della sua auto, una Fiat Panda, si è schiantato nel guard rail ed è morto.

Incidente mortale sulla circumvallazione

Lo schianto è avvenuto nei pressi dell’uscita Volla di via Filichito dell’asse viario. Non si conosce ancora la dinamica del fatale impatto. La vittima si chiama Antonio R. e ha 24 anni. Il giovane è residente a Arzano.

I soccorsi

Sul posto i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima. Le forze dell’ordine invece ora provvederanno a ricostruire quanto accaduto. Non si sa se il giovane abbia perso il controllo del mezzo, abbia avuto un malore o cos’altro lo abbia fatto schiantare in maniera così violenta da perdere la vita.

Sulla circumvallazione esterna sono frequenti gli incidente. Spesso si segnala la pericolosità dell’asse viario a scorrimento veloce dovuta soprattutto alla scarsa illuminazione e l’assenza di corsie di emergenza.