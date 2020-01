Tre bambini trovati morti in casa: è giallo sulle cause del triplice decesso

Tre bambini trovati morti in una casa. E’ la tragica scoperta fatta dalla polizia di Phoenix, nello stato americano dell’Arizona, che sono intervenuti in un appartamento, a seguito di una segnalazione giunta da parte di un adulto.

Tre bambini trovati morti in casa: la ricostruzione

Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi, che hanno tentato di rianimare i tre piccoli – un maschietto di tre anni e due bimbe di 2 anni e 7 mesi – senza però riuscirvi.

Le circostanze dei tre decessi al momento non sono chiare. A quanto si apprende, infatti, i tre bambini non presentavano alcun segno di violenza sul corpo. La polizia di Phoenix ha comunicato, attraverso un comunicato, che non è ancora riuscita a determinare quale sia stata la causa del triplice decesso. Gli inquirenti hanno interrogato sia i genitori dei tre bambini che il terzo parente che si trovava con loro nell’abitazione quando si è consumata la tragedia.

L’autopsia sui corpi dei bambini potrà chiarire le cause dei decessi. In base alla testimonianza dei parenti, pare che i piccoli non si siano sentiti bene nelle ore precedenti. Gli stessi familiari avrebbero spiegato che i bambini si erano ammalati durante la giornata. Per chiarire le cause dei decessi sarà necessario attendere i risultati delle autopsie. Sul caso è in corso un’indagine da parte delle forze dell’ordine.