Da oltre un’ora in alcune aree del mondo, tra cui l’Europa occidentale, è impossibile inviare via

WhatsApp contenuti multimediali quali video e messaggi vocali. Secondo i siti specializzati come DownDetector, lo stesso disservizio è stato segnalato nel Golfo Persico, in India, nel Sud Est Asiatico e nella Cina meridionale.

Molti utenti stanno lamentando il guasto su Twitter, dove l’hashtag #WhatsAppDown è diventato di tendenza.