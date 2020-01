Chi è Alberto Urso? Età, vita privata di Alberto Urso e carriera del cantante Alberto Urso

Chi è Alberto Urso? Quanti anni ha? Qual è la carriera del giovanissimo tenore, vincitore di Amici 2019? Alberto Urso è un artista dalla voce incredibile. Il suo arrivo a sorpresa nella scuola di Amici di Maria De Filippi, nell’edizione 2018/2019, ha lasciato tutti a bocca aperta. È evidente che dietro il suo talento c’è tanto lavoro, nonostante la sua giovane età. Alberto infatti ha studiato molto prima di vincere Amici 2019 e ha già partecipato ad altri talent show.

Alberto Urso: età e vita privata

Alberto Urso nasce a Messina il 23 luglio 1997, ha dunque 22 anni. Ha iniziato ad appassionarsi alla musica quando aveva solamente 7 anni e suo padre gli ha subito fatto prendere lezioni di canto e di pianoforte. Il suo percorso di studi è davvero ricco. Oltre al diploma ottenuto al liceo scientifico, ha studiato canto, pianoforte jazz, sax e percussioni. Si è diplomato in teoria e solfeggio con il massimo dei voti, presso il Conservatorio Musicale di Messina. Poi ha approfondito con la laurea magistrale in Canto Lirico presso il Conservatorio di Matera.

Il giovane cantante lirico è molto riservato, per quanto riguarda la sua vita privata. Di Alberto urso sappiamo però che prima di arrivare ad Amici, su di lui non c’era alcuna informazione. Pareva poi che tra i banchi di Amici si fosse innamorato della sua collega Tish. Una relazione questa che ha incontrato molte difficoltà sin dai primi istanti, per divergenze di carattere.

A un passo dalla finale, Alberto ha raccontato ai microfoni di Verissimo la verità sul suo rapporto con l’artista. Il cantante ha sottolineato con una certa sicurezza che non sono fidanzati, chiarendo finalmente la loro situazione al pubblico da casa. A luglio 2019, però è statao pizzicato da Chi al mare, in dolce compagnia con Valentina Vernia. Qualche mese dopo, Alberto ha confermato la relazione con lei.

Carriera

La carriera di Alberto Urso comincia veramente molto presto. Difatti a 13 anni, Alberto ha partecipato a “Ti lascio una canzone”, il talent show dedicato ai più giovani e condotto da Antonella Clerici. Il ragazzino, che si è presentato sul palco come cantante lirico, ha sorpreso tutti. Ed è qui che ha avuto l’occasione di duettare con Gianni Morandi, sulle note di “Tu che m’hai preso il cuor”.

Negli anni ha accumulato diverse partecipazioni a concorsi pianistici e canori, suscitando l’attenzione degli appassionati di musica lirica. Il 2017 lo ha visto al fianco di Katia Ricciarelli, una grandissima occasione per farsi conoscere maggiormente al pubblico. Ma la notorietà è arrivata con “Amici”.

Nel 2018, Alberto Urso è stato notato da Stash, il cantante dei The Kolors e nuovo professore, durante i casting per Amici. È stato proprio lui a presentarlo alla scuola, e Alberto ha colpito tutti, ottenendo un banco nel talent show più ambito di Canale 5. Il suo arrivo ha però dato vita ad alcune polemiche. L’apertura ad un ragazzo che, seppur giovanissimo, ha già una discreta carriera alle spalle non è piaciuta a tutti. Ma Alberto Urso ha dimostrato di meritare il suo posto all’interno della scuola e ancora di più di meritarsi la vittoria.

A settembre 2019, ha inoltre vestito i panni di coach della squadra blu della prima edizione di “Amici Celebrities”, in onda in prima serata su Canale 5. Il 31 ottobre 2019 ha pubblicato il suo secondo album in studio, “Il sole ad est”, che è stato anticipato dal singolo “E poi ti penti”, pubblicato il 20 settembre.

Quest’anno sarà uno dei partecipanti al “Festival di Sanremo 2020” con il brano “Il sole ad est”.