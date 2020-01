Palermo, auto si schianta contro albero: muore 32enne, ferita la fidanzata

Tragico incidente a Palermo. Un uomo di 32 anni ha perso la vita in un terribile schianto avvenuto verso le 2 della scorsa notte a Palermo, all’uscita del parco della Favorita.

Incidente Palermo, morto Antonio Vassallo

L’auto, guidata da una ragazza di 29 anni, si è schiantata contro un albero, la vittima, invece, si trovava sul lato passeggero. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La giovane è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia con prognosi riservata. Ad estrarre i corpi dall’abitacolo dell’auto sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell’incidente.

La vittima si chiamava Antonio Vassallo. La ragazza di 29 anni, le cui iniziali sono S.M., era la fidanzata della vittima.