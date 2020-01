Campania, incidente sull’Appia: pedone travolto e ucciso da auto in corsa

Incidente mortale sulla via Appia nel territorio di Tufara Valle, tra le province di Avellino e Benevento. Il bilancio è di una persona deceduta. A darne notizia in anteprima è il portale sannita Ottopagine.it.

Incidente a Tufara Valle sull’Appia: un morto

Ancora da definire la dinamica dell’incidente avvenuto poco dopo le dieci del mattino. Secondo una prima ricostruzione, a perdere la vita un uomo di Montesarchio, Maurizio D’Avola, 48 anni. L’uomo è titolare di un negozio in zona. Sarebbe stato travolto da un’auto mentre attraversava la trafficata arteria stradale. Il conducente di una Fiat Punto non avrebbe fatto in tempo a frenare e l’avrebbe investito sotto gli occhi di decine di automobilisti impegnati in quel momento a guidare lungo l’Appia.

I soccorsi

Dopo l’impatto, l’investitore si è fermato a prestare soccorso. Inutile però l’intervento dei sanitari del 118 Croce Rossa rianimativa. I paramedici e i medici hanno provato a rianimare la vittima prima di constatarne il decesso. Sul posto per i rilievi sono sopraggiunti successivamente i carabinieri di San Martino Valle Caudina. Traffico bloccato lungo l’arteria per consentire i rilievi del drammatico incidente.