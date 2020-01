Cerca su Google come uccidere la figlia, poi le infligge 30 coltellate

Cerca su Google come uccidere la figlia e poi le infligge 30 coltellate. Nicole Terri Lester, 29enne dello Utha, è stata accusata di omicidio dopo aver ucciso la figlioletta, di appena 4 anni, con circa 30 pugnalate inflitte con un coltello da cucina.

La piccola Lainey Vos è stata trovata in condizioni orribili, secondo quanto riportano le autorità, a causa della violenza della madre. La bimba, secondo la stampa locale, aveva spalla e polso parzialmente recisi dopo le numerose coltellate.

Il corpicino è stato trovato nel seminterrato di casa dopo la notte di capodanno, quando sarebbe avvenuto il delitto. La mamma, già accusata in passato di violenza domestica e spaccio di droga, non ha spiegato i motivi del suo folle gesto, ma dalle prime indagini condotte pare che, poche ore prima dell’omicidio, avesse cercato in rete informazioni su come uccidere una bambina.

In casa gli agenti della polizia hanno trovato anche il fratellino della piccola vittima. Il bimbo stava dormendo nel suo lettino e pare non si sia accorto di nulla. Ora è stato affidato alla nonna.