Oroscopo 11 gennaio 2020: le previsioni segno per segno

Continua il nostro consueto appuntamento con l’oroscopo del giorno. Siamo finalmente giunti al weekend, dopo una settimana molto impegnativa e stressante, soprattutto per Scorpione, Pesci, Acquario e Toro. Scopriamo assieme cosa hanno in serbo per noi le stelle.

Oroscopo 11 Gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete. Cercate di impegnarvi in amore, di essere più dolci e meno polemici, per recuperare il terreno perso. In campo professionale meglio non fare troppe cose insieme.

Toro. Cerca di dedicare questa giornata alle cose che ti interessano davvero: adesso sei più tranquillo, meno agitato rispetto a ieri. Prova a passare la serata in compagnia degli amici.

Gemelli. Periodo positivo per tutto ciò che è nuovo e inizia adesso: c’è molto entusiasmo e voglia di metterti in gioco. Sul lavoro è probabile un buon recupero.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro. Se hai qualche dubbio in amore sarà meglio cercare di risolverlo entro la fine di questo mese. Per quanto riguarda il lavoro, rifletti bene prima di parlare. I progetti in corso hanno ottime possibilità di successo.

Leone. Giornata positiva, ti senti più forte grazie all’arrivo della Luna nel tuo segno. In più Venere da lunedì non sarà più opposta e l’amore andrà meglio. Novità sul lavoro, anche se la fatica si fa sentire.

Vergine. Approfitta di questo fine settimana per eventuali chiarimenti in amore o per una fuga romantica: hai ancora le stelle dalla tua parte, ma da lunedì le cose potrebbero cambiare. Fai attenzione alle spese.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia. Anche se Giove potrebbe portare qualche dubbio, per quanto riguarda il lavoro si prepara una buona situazione riguardo gli affari. In amore c’è un po’ di confusione.

Scorpione. In amore va meglio, non hai già la Lina opposta. Cerca di fare chiarezza nella tua vita, possono nascere delle belle emozioni. Sul lavoro gli astri sono dalla tua parte.

Sagittario. Incontri favori per i single: cercate di non chiudervi in casa. Attenzione alle spese, cercate nuove valide soluzioni. A breve potrebbero esserci altre entrate.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno. In amore la Luna opposta potrebbe causare qualche problema. Serve molto sangue freddo. Sul lavoro è il momento delle scelte importanti in vita del futuro.

Acquario. Giornata tesa, in cui potrebbero esserci dei contrasti o delle incomprensioni, anche in famiglia. Cercate di usare cautela con le parole. Sul lavoro dovete mediare.

Pesci. La mattinata parte bene, poi la giornata potrebbe rannuvolarsi a partire dal pomeriggio: quindi se dovete chiarire con qualcuno, anche con il partner, fatelo la mattina. Sul lavoro cercate di cogliere le opportunità al volo.