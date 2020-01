Eclissi lunare, domani sarà la prima del 2020: visibile anche a Napoli

Eclissi lunare. Nella serata di venerdì 10 gennaio, dalle ore 18.06 alle 20.11 avverrà un eclissi di luna penombrale. In questa giornata il nostro satellite si troverà nella fase piena, ovvero al plenilunio e attraverserà il cono di penombra che la Terra proietta in ogni istante dal lato opposto del sole.

Il fatto è curioso in quanto questo tipo di eclissi sarà difficile da vedere, non tanto per eventuali coperture del cielo o presenza di nebbia, ma piuttosto perché la copertura della luna, benché ben visibile, potrebbe passare inosservata.

Eclissi lunare

Infatti, benché il disco lunare si “copra” di circa il 92%, si tratterà di una leggera velatura che a un occhio sfuggente non sarà nemmeno percettibile.

Probabilmente per vedere la differenza di “colorazione” del nostro satellite converrebbe scattare due foto, la prima durante l’eclissi e un’altra il mese successivo, ovvero al prossimo plenilunio, così da rilevare le differenze di luminosità. L’eclissi sarebbe perfettamente visibile qualora la luna entrasse nel cono d’ombra della Terra e non di penombra, ma non sarà così.