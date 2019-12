Terrore in chiesa, sparatoria durante la messa: almeno due morti

Ancora sangue e paura negli stati uniti dove questa mattina c’è stata una violenta sparatoria in una chiesta cristiana. Almeno due le persone che avrebbero perso la vita.

La sparatoria in chiesa

L’episodio è avvenuto a White Settlement, sobborgo di Fort Worth, nella contea di Tarrant nel Texas. Il terribile episodio nella West Freeway Church of Christ . Secondo quanto scrivono i media locali, tra le due vittime accertate una sarebbe l’aggressore.

Morti e feriti

Una persona sarebbe morta sul posto, l’altra mentre veniva trasportata in ospedale in ambulanza. Ci sarebbe anche un ferito trasportato in ospedale in gravissime condizioni e altri due feriti più leggeri. Secondo quanto riferisce la polizia locale di White Settlement intervenuta sul posto, l’allarme è scattato poco prima delle 10 di mattina ora locale, il pomeriggio in Italia. “Alle 9.57 di questa mattina abbiamo ricevuto una chiamata per una sparatoria” hanno precisato senza dare altre informazioni sull’accaduto.

I testimoni

Al momento le identità delle vittime non sono ancora state rese note. Secondo alcuni testimoni gli spari sarebbero avvenuti nel mezzo di un rito religioso in atto all’interno della chiesa. Un testimone ha riferito alla CBS che l’uomo armato si è avvicinato a un fedele durante la messa mentre era in corso il rito della comunione e con un fucile da caccia e ha aperto il fuoco uccidendolo sul colpo. Sempre secondo il testimone, subito dopo un altro membro della chiesa ha sparato al sospettato ferendolo a morte. Dopo l’allarme, sul posto, oltre agli agenti di polizia, sono accorsi anche i vigili del fuoco di Fort Wort e i sanitari del servizio di emergenza medica.

La zona della chiesa è stata immediatamente isolata ma all’arrivo dei poliziotti la sparatoria era già conclusa con tre persone a terra ferite gravemente. Per due di loro purtroppo inutili i tentativi di salvarli con il trasporto in ospedale. l procuratore generale del Texas, Ken Paxton, ha dichiarato di essere “scioccato e rattristato” dopo aver appreso della sparatoria. “Mentre arrivano maggiori dettagli, per favore pregate per tutte le vittime e le loro famiglie, per questa congregazione e i funzionari delle forze dell’ordine sulla scena. Il mio ufficio sarà a disposizione in ogni modo necessario”, ha scritto su twitter.

Immagine di repertorio.