Cerca di truffare donna con finto incidente nel Napoletano: denunciato 38enne di Giugliano

Cerca di truffare una donna con un finto incidente stradale ed elude 194 volte il pedaggio autostradale sulla Tangenziale di Napoli. Nei guai ci è finito N.P., 38enne di Giugliano, denunciato per tentata truffa dalla polizia.

Tenta truffa ai danni di una donna nel Napoletano: denunciato

Lo scorso giugno il 38enne ha segnalato alla propria compagnia assicurativa un incidente stradale avvenuto con l’auto di una donna risultata completamente ignara dell’accaduto.

La signora, dopo aver ricevuto la missiva del perito incaricato dall’assicurazione al fine di riscontare i danni del sinistro, ha immediatamente sporto querela presso la Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Fuorigrotta.

I poliziotti hanno accertato che il titolare della ditta di noleggio, con sede in Polonia, non aveva avuto notizia del sinistro stradale né aveva dato mandato alcun legale in Italia per la richiesta di risarcimento dei presunti danni.

Multa da 85mila euro

Inoltre il 38enne ha esibito una documentazione concernente il noleggio del motociclo risultata irregolare. Per questo motivo l’uomo è stato sanzionato ai sensi del Codice della Strada, per un ammontare complessivo di circa 85.000 euro. Da successivi controlli gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva eluso il pagamento del pedaggio autostradale sulla Tangenziale di Napoli per ben 194 volte.