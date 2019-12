Tentato furto in casa a Natale: ladri messi in fuga dalla proprietaria. Video

Succivo. I furti in appartamento non si fermano nemmeno il giorno di Natale. Ne sa qualcosa una cittadina di Succivo, nell’Agro Aversano, che ha messo in fuga tre malviventi che hanno cercato di fare irruzione nella sua abitazione.

Succivo, tentato furto in casa: ladri messi in fuga dalla proprietaria

I fatti sono accaduti ieri sera, intorno alle 19. I balordi, dopo essersi introdotti in un balcone di un appartamento, si sono avvicinati alla finestra, hanno cercato di forzarla, ma i rumori hanno allertato la proprietaria.

La donna ha aperto la finestra e si è trovata davanti i malviventi che si sono dati subito alla fuga dopo le grida. Le telecamere di videosorveglianza presenti all’esterno dell’abitazione hanno ripreso l’intera scena e potrebbero, in queste ore, essere acquisite e visionate dalle forze dell’ordine.

Il commento del consigliere regionale dei Verdi

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: “Negli ultimi tempi si stanno moltiplicando gli episodi di furti negli appartamenti in zona. Un fenomeno che, come segnalatoci dai residenti, sta colpendo varie aree della città. I malviventi si introducono ormai nelle abitazioni ad ogni ora, senza più alcun timore”, ha scritto Borrelli sui social.

Dopodiché ha annunciato l’intenzione di segnalare l’episodio al Comune “per sollecitare l’amministrazione ad invocare una maggiore presenza delle forze dell’ordine. Nel periodo festivo, purtroppo, nella stragrande maggioranza della città i casi di furto aumentano a dismisura. Sono questi i momenti in cui bisogna assolutamente raddoppiare i controlli e il numero degli uomini in divisa per strada”.

Poi, il consigliere dei Verdi ha ribadito l’importanza di garantire sicurezza ai cittadini, onde evitare che altri episodi simili possano verificarsi nuovamente. “Chiediamo da sempre investimenti in termini di risorse umane ed economiche sulla sicurezza – ha spiegato Borrelli. – Più pattuglie possono essere un deterrente naturale per chi esce di casa con il solo scopo di compiere un crimine. I cittadini hanno il diritto di sentirsi al sicuro, e le istituzioni hanno il compito di garantire questa tranquillità a tutti i costi”, ha concluso sui social.