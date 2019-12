Napoli. Evade nel giorno della vigilia di Natale, preso dopo inseguimento. Nome

Napoli. Evade il giorno della vigilia di Natale, preso dopo inseguimento. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale Vittorio Madonna, 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, benché sottoposto agli arresti domiciliari, ha pensato bene di uscire di casa per incontrare alcune persone in via Fava.

Arrestato Vittorio Madonna

I militari hanno riconosciuto Madonna e si sono avvicinati. Il 35enne ha così iniziato a correre sperando di farla franca. Inseguito e bloccato dai Carabinieri dopo una breve colluttazione, Madonna è stato tratto in arresto. L’uomo è in attesa di giudizio.