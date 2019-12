Giugliano. Inaugurato MiraBasile, museo in realtà aumentata sul padre della fiaba

Giugliano. E’ stato inaugurato MiraBasile, il primo museo della città di Giugliano. Una mostra in realtà aumentata che negli antichi saloni di Palazzo Palumbo, attraverso visori o un’app per smartphone, accompagnerà i visitatori all’interno dei racconti del padre della fiaba.

La mostra, realizzata grazie al sostegno della Regione, è ad ingresso libero e sarà disponibile fino all’Epifania. Per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Poziello, però, si tratta di un primo passo per un museo stabile in città sul Basile. L’idea degli organizzatori è quella di raccontare il Pentamerone attraverso una visione antica e moderna allo stesso tempo.

VIDEO: