Napoli. Rapper sputa e versa birra su auto dei Carabinieri: il video è virale

Napoli. Sta facendo discutere il video che mostra un giovane rapper mentre si arrampica sulle automobili dei carabinieri e versa birra sui tettucci. Il filmato è stato realizzato con un telefonino e pubblicato sui social.

Il video sarebbe stato girato di notte, davanti al Comando Provinciale di Napoli, in via Morgantini, tra piazza Carità e Monteoliveto. Nelle immagini diffuse sui social network si vede il ragazzo che si arrampica sulla prima automobile, dicendo di essersi “stufato delle multinazionali” e di voler “attaccare la Nazione stessa”.

Il giovane sale su una pattuglia, svuota una lattina di birra sul tetto e su un finestrino. Scende e si arrampica su un’altra auto, parcheggiata sul lato opposto e dice qualche frase in rima, probabilmente in riferimento a qualche “dissing”. Poi, come se non bastasse, sputa sul tetto della gazzella.

Le forze dell’ordine avrebbero già individuato il ragazzo, anche grazie alle immagini delle telecamere installate in via Morgantini. Si tratterebbe di un 22enne della provincia di Monza e Brianza, in Lombardia.